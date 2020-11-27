Зеленский назначил новых руководителей Харьковской и Одесской ОГА: Что о них известно

Соответствующие указы были подписаны 27 ноября

Новые руководители Харьковской и Одесской ОГА Айна Тымчук и Сергей Гриневецкий Фото: Офис президента Новые руководители Харьковской и Одесской ОГА Айна Тымчук и Сергей Гриневецкий Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Харьковской и Одесской областной государственной администрации, ими стала Айна Тимчук и Сергей Гриневецкий. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно с сообщением, указ № 522/2020 о назначении Айны Тимчук и указ № 520/2020 о назначении Сергея Гриневецкого глава государства подписал 27 ноября. Также он вручил служебные удостоверения и пожелал успехов в работе на посту.

Как отмечается, Айна Тымчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Что касается нового главы Одесской ОГА, то Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года. Имеет почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады, государственные награды.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима головой Николаевской областной государственной администрации.