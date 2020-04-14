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Зеленский назначил нового представителя в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в правительстве

Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров. Соответствующий указ был размещен на сайте ОП.

Так, глава государства уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в Кабмине. 

"Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №139/2020.

В то же время президент назначил Владимира Кладиева новым представителем в Кабинете министров.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра для обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в указе №140/2020.

Напомним, недавно Кабинет министров назначил на должность председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника. 

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