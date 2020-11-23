Зеленский назначил нового председателя Сумской ОГА: Что о нем известно

Владимир Зеленский и Василий Хома Офис президента Украины

Хома имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ № 509/2020 глава государства подписал 23 ноября 2020 года.

Справка:

Василий Хома родился в 1966 году. Получил высшее образование в Харьковском юридическом институте, окончив его с отличием.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" ІІІ степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

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Напомним, ранее министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофея Милованова назначили внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.