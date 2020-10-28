Зеленский назначил нового главу Управления СБУ в Хмельницкой области

Тарас Цюцюра Фото из открытых источников

До этого он работал на руководящих должностях по борьбе с коррупцией

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Об этом говорится в указе №469/2020 на сайте Офиса президента.

Документ о соответствующем кадровом изменении был обнародован сегодня.

"Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", – говорится в нем.

Ранее должность главы Управления СБУ в Хмельницкой области занимал Игорь Вуев.

Справка:

Тарас Цюцюра работал начальником сектора по борьбе с коррупцией в органах управления СБУ Ровенской области. Занимал должность заместителя начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в СБУ Черновицкой области. В 2010 году начал работу заместителя начальника отдела защиты экономики в Управлении СБУ Волыни. С 2015 и до нынешнего времени работал первым заместителем начальника Управления СБУ Волыни.

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Ранее сообщалось, что Зеленский сменил руководителей Управлений СБУ в трех регионах. Речь шла о руководителях управления спецслужб АР Крыма, Волыни и Сумской области.