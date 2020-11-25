Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА: Что о нем известно

Владимир Зеленский и Виталий Ким Офис президента Украины

Ким получил высшее образование в Украинском государственном морском техническом университете имени адмирала Макарова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ № 517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года.

Отмечается, что Зеленский лично вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской ОГА.

Справка:

Виталия Ким родился в Николаеве в 1981 году. Получил высшее образование в Украинском государственном морском техническом университете имени адмирала Макарова, специалист по экономике.

После этого Ким работал в частном секторе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Новости по теме: Правительство провело ряд кадровых перестановок: Полный список

Напомним, ранее министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофея Милованова назначили внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.