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Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Ранее Гусев был главой Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ обнародовал Офис президента. 

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе №532/2020 от 3 декабря.

Также указом №529/2020 президент Зеленский уволил Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. 

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Ранее, в 2014-2016 годах, Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины.

Кроме этого, указом №531/2020 Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей генерального директора "Укроборонпром". 

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Напомним, ранее Игорь Фоменко заявил, что сейчас госконцерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок, а наиболее популярными украинскими товарами являются ракеты и радары. 

 

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