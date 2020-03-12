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Зеленский назначил экс-министра соцполитики заместителем Ермака

Юлия Соколовская из открытых источников

Юлия Соколовская стала заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую на должность заместителя главы канцелярии президента. Об этом говорится в указе президента №78/2020.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе от 12 марта.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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