Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В 2008-2010 годах Ярослав Мельник был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии, которым стал Ярослав Мельник. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе №399/2020 от 21 сентября.

Справка:

Ярослав Мельник родился 6 января 1980 года, в Дубровице Ровенской области.

С 2002 года по 2008 год работал ведущим специалистом, заведующим сектором, заместителем начальника управления секретариата Кабинета министров Украины, заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.

С 2010 года по 2014 год — первый заместитель руководителя главного управления Государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.

С 9 апреля 2014 года работал руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.

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Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский уволил послов в трех странах. Так, глава государства освободил от должности украинского посла в Израиле Геннадия Надоленко и назначил на его место Евгения Корнейчука. Также, указом президента был уволен посла в Республике Корея Александра Горина. Взамен глава государства назначил нового посла в Казахстане. Им стал Павел Врублевский.