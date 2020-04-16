Зеленский намекнул о более масштабном обмене удерживаемыми лицами после окончания карантина

На осуществлении третьего этапа обмена в условиях карантина настаивала украинская сторона

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский не исключает, что после окончания карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 будет осуществлен более масштабный обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, украинская сторона настаивала на том, чтобы провести третий этап освобождения как можно быстрее, не дожидаясь завершения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

"Мы можем ждать окончания карантина и потом делать больший обмен, но наша сторона давила, что не надо ничего ждать. Нам подтвердили 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Если завтра будет еще два человека – будем двух человек возвращать, послезавтра будет 100 – будем возвращать 100", - сказал президент.

Кроме этого, он подчеркнул, что Украина продолжит реализацию стратегии по возвращению людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России, пока не освободит всех своих граждан.

Напомним, в четверг, 16 апреля, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между отдельными регионами Донецкой и Луганской областей и Киевом.

Впоследствии Офис президента Украины заявил о завершении обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и опубликовал списки лиц, которые вернулись.