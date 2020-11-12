Зеленский находится в изолированной палате "Феофании", - советник главы ОП

В палате президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - рассказал Подоляк.

По его словам, в палате главы государства установлена спецсвязь. У Ермака такого спецкабинета нет, лишь изолированная палата.

Подоляк отметил, что у Зеленского стандартный график работы.

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится рядом у президента или у главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - рассказал советник главы ОПУ.

Также он добавил, что глава государства не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Не видится президент и с руководителем ОП - связь с ним только по телефону.

"Елена Зеленская переболела, понятно, что она не является носителем. Но президент принципиально к этому относится, что если ты придерживаешься форматов карантина, то ты обязан их придерживаться в полном объеме. То есть, это полная изоляция, в том числе от родных и близких", - резюмировал Подоляк.

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Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно.