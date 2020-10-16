Зеленский наградил президента Турции высшим государственным орденом
Сегодня президент находится с рабочим визитом в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого. Соответствующий указ опубликовал Офис президента.
"За выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого І степени Реджепа Тайипа Эрдогана - Президента Турецкой Республики", - говорится в документе.
Напомним, в пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский прилетел из рабочим визитом в Турецкую Республику.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на активную участие Турции в процессе деоккупации Крыма.