Зеленский надеется, что конфликт на Донбассе закончится в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент подчеркнул, что такого давления и темпов для завершения конфликта на Донбассе еще никто до него не делал

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что боевые действия на временно оккупированном Донбассе завершатся к концу 2020 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

По словам главы государства, такого давления и темпов еще никто до него не делал.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - пояснил он.

Отметим, установление бессрочного перемирия на Донбассе является одной из договоренностей "нормандской четверки".

Напомним, ранее глава украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что участники ТКГ сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По словам первого президента Украины, если на Донбассе продолжит соблюдать "режим тишины", то можно будет говорить, что стороны движутся к восстановлению мира.