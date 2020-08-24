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Зеленский надеется, что конфликт на Донбассе закончится в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент подчеркнул, что такого давления и темпов для завершения конфликта на Донбассе еще никто до него не делал

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что боевые действия на временно оккупированном Донбассе завершатся к концу 2020 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

По словам главы государства, такого давления и темпов еще никто до него не делал.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - пояснил он.

Отметим, установление бессрочного перемирия на Донбассе является одной из договоренностей "нормандской четверки".

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Напомним, ранее глава украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что участники ТКГ сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По словам первого президента Украины, если на Донбассе продолжит соблюдать "режим тишины", то можно будет говорить, что стороны движутся к восстановлению мира.

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