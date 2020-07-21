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Зеленский надеется, что 22 июля ТКГ примет решение о новом перемирии на Донбассе

Владимир Зеленский Instagram / Владимир Зеленский

По словам президента, очень важно сохранить как можно больше невинных жизней

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирии на Донбассе. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает "Радио свобода".

"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", – подчеркнул глава государства.

Отметим, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма.

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Ранее сообщалось, что глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер уточнила количество мирных жителей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины. По ее словам, с 2014 года до декабря 2019 года миссия ООН зафиксировала гибель 3 344 мирных жителей по обе стороны столкновения, кроме этого, более семи тысяч человек получили ранения.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания 8 июля предварительно согласовала 13 участков для проведения работ по разминированию.

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