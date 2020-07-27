Зеленский может посетить США еще до американских выборов, - посол

Владимир Зеленский посетит минимум два штата

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты Америки с официальным визитом еще до американских президентских выборов осенью. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

По словам посла, предполагается, что Зеленский посетит по меньшей мере два штата и может принять участие в открытии генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока что ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где есть наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и у него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние десять лет, это новая диаспора", - сказал Ельченко.

Он отметил, что к тому времени посольству нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать, отметив при этом, что у Украины есть "несколько серьезных проектов".

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Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США никогда не воспримут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. По его словам, сквозь десятилетия советской оккупации и попыток принудительной ассимиляции, Соединенные Штаты так и не прекратили признавать независимость трех стран Балтии.