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Зеленский и Санду 12 января планируют подписать ряд договоров, — ОП

Владимир Зеленский и Мая Санду коллаж ZIK

Президент Молдовы совершит свой первый визит в Украину с момента избрания

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января планирует подписать с молдавской коллегой Маей Санду ряд договоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Как отмечается, во вторник президент Молдовы Санду прибудет в Украину с официальным визитом. 

"Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Майей Санду. По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов", — отметили в пресс-службе Офиса.

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Напомним, примерно две недели назад дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Майя Санду прибудет в Украину с официальным визитом 12 января. Это будет первый визит новоизбранного президенты в Киев с момента ее победы на выборах. 

В конце осени Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем выборов президента. Во втором туре политик победила с результатом 57,72%. 

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