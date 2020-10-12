Зеленский обсудил с Дудой восстановления могилы воинов УПА на горе Монастырь

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Фото из открытых источников

Памятник реконструировали по просьбе украинской стороны

Президенты Украины и Польши обсудили восстановление украинской исторической достопримечательности на горе Монастырь, возле села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши. Мемориальная плита посвящена погибшим воинам УПА. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента Украины.

"Это непростой путь, однако важно, что мы готовы преодолевать его вместе и делать взаимные шаги навстречу. Ранее с нашей стороны были решены вопросы разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов. А в Польше, на горе Монастырь, реконструирована памятная плита на украинской братской могиле", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что мемориальная доска, в течение пяти лет, была в аварийном состоянии, пока он лично не обратился к Анджею Дуде. Зеленский выразил надежду на восстановление полного списка имен воинов УПА, на памятной доске.

Анджей Дуда, со своей стороны, отметил, что его нынешний визит в Украину важен еще и потому, что он имел возможность в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", от имени всего польского народа, почтить память украинцев и поляков, польских офицеров, ставших жертвами НКВД 80 лет назад.

Он констатировал: Украина и Польша имеют "болезненное, сложное прошлое", и важно, чтоб эти вопросы обсуждались во время сегодняшних переговоров.

"Я надеюсь, что мы пройдем эти этапы с почетом для обоих наших народов. Будем деликатно и мудро с господином Президентом реализовывать такую политику в течение ближайших лет. Мы сегодня взаимно об этом заверили", – подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, что 20 января 2020 года, вандалы разрушили памятную доску воинов УПА, на горе Монастырь. До этого, значительные повреждения достопримечательность получила в 2015 году.