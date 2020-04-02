Зеленский хочет провести переговоры с владельцами АЗС для снижения цен на топливо

Президент Владимир Зеленский во время внеочередной сессии парламента, где депутаты приняли закон об открытии рынка земли EPA-EFE

По его словам, в последнее время цены на топливо выросли на несколько гривен

Президент Владимир Зеленский намерен провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций с целью снижения цен на топливо.

Об этом стало известно с селекторного совещания президента.

"На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на топливо, которые в последнее время выросли на несколько гривен", - говорится в сообщении.

При чем ранее, 27 марта, Антимонопольный комитет Украины вызвал руководителей крупнейших автозаправочных станций страны для дачи пояснений относительно несоответствия цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины.

Новости по теме: Зеленский разрешил использование незарегистрированных лекарств от COVID-19

Напомним, как сообщалось, в АМКУ предполагают, что цены на бензин могут снизиться на 3-5 грн.