Зеленский: Говорить о смене Минска как площадки переговоров ТКГ очень рано

Владимир Зеленский Офис президента

Сейчас переговоры ТКГ проходят в видеоформате из-за COVID-19

Президент Владимир Зеленский считает бессмысленным изменении Минского формата заседания Трехсторонней контактной группы на другой город, хотя такие предложения поступали от разных государств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площадки сейчас, или от города, или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу", - сказал президент.

Он также отметил, что слишком рано говорить о смене города, ведь учитывая нынешнюю ситуацию такой шаг является неправильным.

"Я благодарен и Казахстану, и много стран – и Азербайджан нам предлагал, и европейские страны. Я думаю, что сейчас это не является приоритетным вопросом", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что заседание Трехсторонней контактной группы может быть проведено на другой площадке, если протесты в Беларуси не позволят провести их в Минске.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас заседание Трехсторонней контактной группы происходят в режиме онлайн, поэтому о смене площадки пока речь не идет.