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Зеленский допустил роспуск Рады, если та не разгонит КС

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Впрочем, Зеленский надеется, что нынешний созыв Рады продолжит работу

Президент Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего "Слуги народа", откажутся увольнять судей Конституционного суда. Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "Слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... поэтому, все же, они благодаря мне стали депутатами и (благодаря) поддержке общества, голосованию народа... но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путем (путем роспуска парламента - ред)", - сказал он.

Впрочем, Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" – это и COVID-19, и война на Донбассе, и экономика.

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Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

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