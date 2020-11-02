Зеленский допустил роспуск Рады, если та не разгонит КС
Впрочем, Зеленский надеется, что нынешний созыв Рады продолжит работу
Президент Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего "Слуги народа", откажутся увольнять судей Конституционного суда. Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV
"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "Слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... поэтому, все же, они благодаря мне стали депутатами и (благодаря) поддержке общества, голосованию народа... но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путем (путем роспуска парламента - ред)", - сказал он.
Впрочем, Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" – это и COVID-19, и война на Донбассе, и экономика.
Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.
Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.
В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.