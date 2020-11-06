Зеленский допустил проведение выборов на Донбассе весной
Президент считает, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочего визита в Луганскую область.
По словам президента, для завершения конфликта на Донбассе нужно желание. "Я считаю, что выборы нужны, но это, все же, не самоцель. Самое главное-это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну — она точно закончится. Тогда такая возможность есть", - высказался глава государства.
При этом Зеленский добавил, что выборы не могут быть демократическими, безопасными и прозрачными при отсутствии условий безопасности. "Мы считаем, тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы", — сказал президент.
Напомним, вчера, 5 ноября, Украина представила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Одним из пунктов плана является демилитаризация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведения там местных выборов до 31 марта 2021 года.
Впоследствии украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов документа. Однако в ведомстве добавили, что реализация такой инициативы требует одобрения президентом и парламентом Украины.