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Зеленский допустил проведение выборов на Донбассе весной

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента Украины

Президент считает, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочего визита в Луганскую область.

По словам президента, для завершения конфликта на Донбассе нужно желание. "Я считаю, что выборы нужны, но это, все же, не самоцель. Самое главное-это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну — она точно закончится. Тогда такая возможность есть", - высказался глава государства.

При этом Зеленский добавил, что выборы не могут быть демократическими, безопасными и прозрачными при отсутствии условий безопасности. "Мы считаем, тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы", — сказал президент.

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Напомним, вчера, 5 ноября, Украина представила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Одним из пунктов плана является демилитаризация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведения там местных выборов до 31 марта 2021 года.

Впоследствии украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов документа. Однако в ведомстве добавили, что реализация такой инициативы требует одобрения президентом и парламентом Украины.

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