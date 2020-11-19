Зеленский должен вмешаться в ситуацию с уничтожением космической отрасли Украины, – экс-глава ГКАУ Усов

Владимир Усов Фото из открытых источников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вмешаться в ситуацию с блокированием реформ космической отрасли вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским, что ведёт к уничтожению этой отрасли. Об этом экс-глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Я хочу обратиться к президенту, ведь он обещал поддержать системные реформы в космической сфере – и корпоративную реформу и принятие Национальной космической программы. К сожалению, сегодня эти проекты заблокированы, мы теряем время. И если мы не изменим подходы, то украинская космическая отрасль исчезнет, будет всего несколько предприятий, работающих на несколько старых заказов. Но создавать новые образцы космической техники, запускать свои космические аппараты, получить доступ к космосу нам уже не удастся", - сказал он.

Владимир Усов подчеркнул, что Уруский не только противодействует реформам, но и пытается захватить под контроль всю отрасль.

"Он хочет получить прямой ручной контроль над работой предприятий и возможность назначать своих людей на руководящие должности. Приведёт ли это к эффективной реформе? Я уверен, что нет. Здесь не идёт речь о личных вопросах, я говорю о стандартах, правилах игры. Мы либо интегрируемся в мир прозрачных стандартов, либо остаёмся в стране, где каждый новый начальник хочет что-то сделать для своих подчинённых, создаёт свою организацию под свои амбиции и цели", - сказал он.

При этом экс-глава ГКАУ добавил: "Таким руководителям, как Уруский, удобнее, чтобы всюду были их люди, не было прозрачных стандартов, контроля со стороны общественности и международных организаций. Но такой подход в управлении, который применялся на протяжении свыше 20-ти лет, и привёл космическую отрасль к сегодняшнему положению. Если мы не начнём применять новые подходы, то мы эту отрасль, потенциал и перспективы потеряем", - подчеркнул Владимир Усов.

Своё увольнение он назвал частью противодействия проводимым реформам.

"Моё увольнение лоббировал Уруский. Только профильное Министерство может вынести вопрос увольнения главы ГКАУ на заседание Кабмина. И я был удивлён, что ежедневно контактируя с Министерством я увидел новость о своём увольнении на сайте Кабмина, но не получил никакой информации со стороны Министерства или министра", - рассказал экс-чиновник.

Вместе с тем, он заявил о намерении обжаловать своё увольнение в суде: "Согласно выводам юристов, моё увольнение было проведено с большим количеством нарушений регламента и всех возможных законов. Наша команда приходила не для того, чтобы сидеть чиновниками по 10 лет, мы пришли делать реальные изменения, и мы хотим их довести о конца. Поэтому мы решили обратиться в суд, пускай он даст оценку процессу увольнения, который мы считаем незаконным, и примет решение о восстановлении меня в должности главы ГКАУ", - подчеркнул Владимир Усов.

Он также напомнил, что за время его каденции был подготовлен полный пакет реформ, включая Национальную космическую программу, Украина присоединилась к ряду ведущих международных соглашений и объединений.

"Наша команда за 9 месяцев подписала ряд инвестиционных соглашений на сумму свыше $1 млрд. Мы вступили в ассоциацию ведущих стран, которые занимаются освоением Луны, также мы стали 9-м членом программы "Артемида". Жаль, что большое количество молодёжи, которая пришла в космическое агентство делать реальные реформы, сейчас могут уйти. Это сигнал всем людям от космоса, бизнесменам и менеджерам, что в Украине любого руководителя могут уволить без объявления причин и аргументации. Этот сигнал также получили и в США, и в Европейском космическом агентстве. Надеюсь, что тот результат, который мы получили за 9 месяцев, как внутри страны, так и на международном уровне, трудно отмотать назад и у Украины будет шанс стать одним из ведущих космических государств", - подытожил Владимир Усов.