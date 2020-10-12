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Зеленский дал Венедиктовой время до конца года, чтобы показать результат

Президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Президент заявил, что нуждается в результатах в борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нуждается в результатах в борьбе с коррупцией, поэтому дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца года. Об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя на посту за шесть месяцев работы.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому что мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что дает действующему генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца текущего года.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Руслану Рябошапке, - ред.)", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее в интервью "Свобода слова" генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что не собирается уходить в отставку. По ее словам, она, в отличие от других чиновников, не писала раньше времени заявление по собственному желанию.

К слову, на прошлой неделе, Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора "мощного, действенного и независимого" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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