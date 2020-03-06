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Зеленский дал Путину год, чтобы положить конец войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В то же время президент Украины пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса

Президент Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Глава государства отметил, что может договориться о соглашении с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

"Время идет ... Правительство может потратить один год на соглашение. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное ощущение", - резюмировал украинский лидер.

Напомним, в СНБО обсудили вопросы реинтеграции Донбасса и создание закона о теробороне.

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