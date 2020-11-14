Зеленский анонсировал кадровые перестановки и решение проблемы с КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент подчеркнул, что коронавирус не должен приостановить работу Рады

Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда и закон о государственном бюджете на 2021 год. Также возможны кадровые перестановки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства отметил, что определенное количество народных депутатов заболели COVID-19, среди которых - спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Однако, президент подчеркнул, что коронавирус не должен помешать ВРУ работать.

"Это и решение проблемы с Конституционным Судом и принятия бюджета во втором чтении. И возможны кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Новости по теме: Госбюджет-2021: Парламентарии не смогли проголосовать за изменения в Бюджетный кодекс

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В связи с этим глава государства будет работать дистанционно. Также COVID-19 подтвердили у руководителя Офиса президента Андрей Ермака.

По предварительной информации, политики находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".