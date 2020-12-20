Зеленский анонсировал "глобальную" судебную реформу в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства признался, что Украина "воюет" с некоторыми судьями КСУ

Президент Владимир Зеленский заверил, что в следующем году в Украине начнется воплощение глобальной судебной реформы. Об этом глава государства сообщил в интервью The New York Times, опубликованном на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, суды - "больное место" государства, однако сейчас Украина "воюет" с некоторыми судьями Конституционного суда.

Новости по теме: Зеленский рассказал, что будет делать в случае отказа судей КСУ уходить в отставку

"Сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы воюем с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой этап - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года", - заверил президент.

Новости по теме: Совет судей назвал идею Зеленского уволить всех судей КСУ угрозой национальной безопасности

Напомним, в прошлом месяце президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы, которая будет содержать очищение украинских судов.