"Зеленая шизофрения": Рабинович прокомментировал предложение Минюста запретить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины о запрете деятельности в стране политсилы.

В частности, политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

"Я долго не мог прийти в себя, когда это прочитал. Единственное, до чего президент Владимир Зеленский додумался, это закрывать партию, которая выполняет свои обещания и идет за ним следом. Это даже не позор и не "зашквар", как они говорят. Это что-то такое, во что мы все должны вдуматься", - сказал нардеп.

Он обратился лично к Зеленскому, и заявил, что отжать и запретить, это был лозунг Порошенко и многих других президентов.

"Вы творите такое, что мы никогда не ожидали. Даже Порошенко себе такого не позволял", - уточнил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Рабинович подчеркнул, что если забрать все голоса людей за Зеленского, которые голосовали за мир на Донбассе, за правовое государство, то у президента останется ноль.

"Если и дальше так пойдет, если единственное что сможет предложить президент стране, это реформы имени Саакашвили, который предлагает ввести иностранцев во все судебные органы. Займитесь своими прямыми конституционными обязанностями.", - добавил оппозиционный политик.

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"Самое лучшее, что может сейчас сделать Зеленский, если он закрывает каналы и партии, это уйти. "Зеленый режим" - режим в худшем виде", - резюмировал политик.

Как сообщалось, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.