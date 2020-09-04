"Зеленая плесень", захватившая страну, перешла к прямым репрессиям оппозиции, - Рабинович о возбуждении ГБР уголовного дела против Медведчука, Рабиновича, Козака, Кузьмина, Плачковой и Колтуновича

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Таким образом власти решили бороться с ростом рейтинга оппозиционеров, заявил парламентарий

"Зеленая плесень", захватившая страну и уничтожившая все, перешла к прямым репрессиям оппозиции и хочет ее нейтрализовать.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Перед нами сейчас выборы местные, которые во многом определят жизнь нашей страны. И, знаете, то, что "зеленые" сейчас полностью проигрывают и то, что они идут к своей катастрофе, они уже знают. Для того, чтобы спасти ситуацию и спасти свои задницы, они начали заниматься следующим: срослись с радикалами, понятно, - убийства на улицах, нападения на людей; расстрелы, в том числе, с гранатометов каналов, закрытие каналов. Но это ничего. Я вам покажу более интересное. Теперь, не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии, они приняли другое решение - они готовят репрессии и аресты оппозиции", – заявил Вадим Рабинович.

Парламентарий продемонстрировал документ от Государственного бюро расследований.

"В чем суть вопроса? В Раду пришло письмо - до 10 сентября немедленно ответить на вопросы разные по Медведчуку, рабиновичу, Козаку, Колтуновичу, Кузьмину и Плачковой. Уголовное дело возбуждено, вот номер этого уголовного дела... Какое преступление совершил я и мои товарищи? Написано: "Они поехали в Москву и разговаривали там с депутатами российской Думы о мире". Поэтому они считают, что это - "державна зрада", – сказал нардеп.

Вадим Рабинович резюмировал: "То есть вот эта "зеленая плесень", которая захватила нашу страну, уничтожившая уже все - знаете, как плесень, она же все живое сжирает! - они перешли к прямым репрессиям".