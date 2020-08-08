Зе-власть ворует право голоса у полумиллиона украинцев попыткой отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Попыткой отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, действующая украинская власть ворует право голоса в полмиллиона своих граждан. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь" на сайте политсилы.

Как отмечается, с подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей сегодня готовится принятие решения об отмене местных выборов в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области.

"Зе-власть настолько боится собственного народа, что, пренебрегая Конституцией Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан", - подчеркнули в оппозиции.

По предварительной информации, руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили на адрес Центральной избирательной комиссии перечень ОТГ, в которых якобы "невозможно" обеспечить избирательный процесс.

В частности, в Донецкой области голосование планируют запретить жителям Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

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"В 2019 году на этих территориях состоялись президентские и парламентские выборы. Многие избиратели отдали свои голоса за Владимира Зеленского и его партию. Они надеялись, что "новая власть" вернет мир, улучшит качество жизни и защитит их конституционные права. Но "слуги народа" предали надежды этих людей. Зеленский и его партия не выполнили ничего из обещанного и теперь готовы на любые нарушения, чтобы уйти от ответственности.", – подчеркнули в партии.

В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о недопустимости и неконституционности отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

"Мы требует от власти отказаться от сценария срыва выборов и узурпации полномочий. Считаем, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований для отмены выборов. Избрание органов местного самоуправления в городах и селах Донецкой и Луганской областей должно пройти в определенный законом срок. Любые другие решения ЦИК станут свидетельством политической заангажированности комиссии, ее зависимости от кураторов с Банковой и будут оспорены нашей партией в судах", – сообщили в ОПЗЖ.

Кроме этого, в политсиле выдвинули требование Владимиру Зеленскому уволить глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей из-за неспособности чиновников обеспечить проведение выборов.

Напомним, по данным опроса, проведенного компанией "Роботизированные телесистемы", по состоянию на начало августа больше всего граждан Украины готовы отдать свои голоса на выборах в ВРУ за партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".