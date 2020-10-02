Зе-команда - абсолютно не те, кто готов обеспечить мир в Украине, - Волошин об отставке Фокина

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Обнажается нагота короля в вопросах достижения мира, отметил парламентарий

В ситуации с отставкой Витольда Фокина из ТКГ можно радоваться тому, что такие уважаемые люди не будут прикрытием для власти.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

"Наша власть не готова и не решается, как минимум, двигаться к обеспечению мира. В данном случае и господин Фокин, и Сивохо, и все остальные - это все были люди, которые в той или иной степени мобилизовались властью под предлогом того, что они должны помочь Зеленскому обеспечить мир на Донбассе и какой-то компромисс с Москвой. Но поскольку сам Зеленский, очевидно, не готов ни к какому компромиссу, то, соответственно, ему не нужны эти люди", – сказал Олег Волошин.

Парламентарий подчеркнул, что можно радоваться тому, что Витольд Фокин больше не будет прикрытием для действующей власти.

"Более того, по-своему, как человек, который представляет партию, которая последовательно стоит на позициях как раз мира через компромисс, мы можем даже радоваться тому, что достойные люди, такие, как Фокин, не будут дальше прикрытием для Зеленского. Обнажается, действительно, нагота короля нашего в вопросах достижения мира. И, слава Богу, украинские граждане накануне местных выборов еще раз увидят, что Зе-команда - совершенно не те, кто готов обеспечить мир в Украине", – подчеркнул Олег Волошин.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

30 сентября стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.