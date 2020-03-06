Здесь вы не можете играть на два фронта, - Зеленский обратился к Макрону относительно Москвы
Также украинский лидер призвал Макрона и Меркель продолжить давление на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сближение французского лидера Эмманюэля Макрона с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.
Глава государства отметил, что несмотря на поддержку французских и немецких лидеров, он обеспокоен из-за усилий Макрона восстановить отношения с Кремлем.
"Здесь вы не можете играть на два фронта", - подчеркнул Зеленский.
Также украинский лидер призвал Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель продолжить давление на Россию.
Напомним, ранее французский лидер, отвечая на обвинения, связанные с построением отношений с Россией, заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством.