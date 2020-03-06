Здесь вы не можете играть на два фронта, - Зеленский обратился к Макрону относительно Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце, 9 декабря 2019 Алексей Никольский/РИА Новости

Также украинский лидер призвал Макрона и Меркель продолжить давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сближение французского лидера Эмманюэля Макрона с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

Глава государства отметил, что несмотря на поддержку французских и немецких лидеров, он обеспокоен из-за усилий Макрона восстановить отношения с Кремлем.

"Здесь вы не можете играть на два фронта", - подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер призвал Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель продолжить давление на Россию.

Напомним, ранее французский лидер, отвечая на обвинения, связанные с построением отношений с Россией, заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством.