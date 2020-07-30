Заявления Жвании – это не заявления сумасшедшего преступника, это заявления депутата и участника событий, – Кацман

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман ZIK

Жвания – не просто товарищ Порошенко, он и с Кучмой и Ющенко дружил

Заявления бывшего народного депутата Давида Жвании – это не заявления какого-то полусумасшедшего террориста, который заставляет смотреть фильм. Это заявляет депутат трех созывов, участник событий.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость ток-шоу отметил, что заявления Жвании "каждый раз громче, а счетчик работает каждый раз быстрее". Вместе с тем Владимир Кацман обратил внимание на то, что впервые в украинской политике бывший чиновник сознательно заявляет о преступлении, участником которого он был лично. По словам Кацмана, это совсем другие вещи, чем так называемые "пленки Деркача".

Политический эксперт также добавил, что правоохранителям на этот раз не удастся "отмазаться", они не смогут заявить, что нет документов, доказательств, что это "рука Москвы" и "голос Кремля", потому что здесь – все очевидно.

"Еще неделю назад должно было начаться следствие. Неделю назад должна была вынести приговор Генеральный прокурор. Это ее подследственность. Именно она выдвигает подозрение людям такого ранга. А это не заявление как-то там полусумасшедшего террориста, который заставляет смотреть фильм. Это заявляет депутат трех созывов, участник событий. Это не просто товарищ Порошенко. Он и с Ющенко и Кучмой дружил. И я понимаю, как его уже достали, если он "палит кантору" по-большому", – подчеркнул Владимир Кацман.

Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что посольство Литвы было одним из источников финансирования Майдана, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Об этом бывший нардеп заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генпрокурору Ирине Венедиктовой: откройте уголовные дела, вызовите меня на допрос. Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давид Жвания.