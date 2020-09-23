Заявления Зеленского про Крым звучат цинично, – Марчевский

Артем Марчевский Скриншот видео

Руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский раскритиковал заявление Владимира Зеленского касательно создания площадки для обсуждения деокупации Крыма.

"Подобные заявления Зеленского звучат как минимум цинично. Когда президент говорит, что нужно создать какую-то площадку для обсуждения гуманитарных вопросов - так давайте хотя-бы для начала дадим туда воду. Нашим гражданам, подчеркну", - сказал он.

Так же, Марчевский считает, что украинская власть не является независимой, а находится под внешним управлением. Именно поэтому Зеленский не может принимать решения единолично.

"Для чего необходимо обсуждение? Воду можно взять и подать. С кем президент хочет обсудить? Ему нужно благословение западных хозяев. Это вопрос Украины и Украина может решить этот вопрос сама. Открывается вентиль и подается вода нашим гражданам в Крыму", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем создание площадки для переговоров по Крыму.