Заявления Климкина, что "Минск" - зло, направлены на правый электорат, - Лазарев

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Новая власть собирается идти не по пути выполнения "Минска", а путем замораживания конфликта на Донбассе

Те "качели", которые есть сейчас относительно Минских соглашений и то, что говорит экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, они направлены конкретно на правоориентирующий электорат страны для того, чтобы получить симпатию.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Александр Лазарев отметил: как хорошо, что мы живем в эру информационных технологий, потому что все заявления политиков остаются и общество может проанализировать, как политики меняют свою точку зрения в зависимости от "местасидения" и выгоды в общении с электоратом и мировыми игроками.

Меняются позиции политиков, добавил политолог, и по Минским соглашениям.

"Относительно Минских соглашений, хочется заметить, что те "качели", которые есть сейчас и то, что говорит уже Климкин, это направлено конкретно на правоориентирующий электорат страны для того, чтобы получить симпатию. Они сейчас взяли позицию, что Минск – это зло, нет никакой капитуляции, война до победы. Разумеется, такие тезисы не звучат, но по факту мы видим по каких-то маркерах, по лозунгах, по красным линиям, по выходе Фокина из переговорного процесса, что данная тема форсируется", – сказал политический эксперт.

По словам Александра Лазарева, очевидно, что такие шаги власти ведут к замораживанию конфликта на Донбассе.

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"И новая власть это прекрасно понимает. Более того, новая власть неоднократно говорила, что им надо объяснить, что там в Минских соглашениях написано, потому что они не понимают. То есть это показательно, потому что все все прекрасно понимают. Это показательный пример того, что не собирается власть идти по пути выполнения "Минска", что не собираются они реинтегрировать Донбасс. Они собираются идти по пути замораживания данного конфликта", - убежден политолог Лазарев.

Как известно, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что с первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если документ читать буквально, выполнить это невозможно.

Также напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог.