Заявление Третьяковой о "детях низкого качества": Розенко говорит, что здесь попахивает нацизмом

Павел Розенко Скриншот видео

Если человек разрывает и выходит из круга бедности, он туда уже не вернется, говорит бывший вице-премьер

Народный депутат и председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова своими заявлениями показала непонимание современных систем социальной политики.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко.

Павел Розенко, комментируя скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, которая заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества", отметил, что проблема заключается в том, что заявление сделал человек из провластной команды, который отвечает за социальную политику в целом.

"В ее фразе на самом деле не только терминология – я тоже поддерживаю то, что это попахивает нацизмом, потому что именно в нацистской Германии были ограничены права людей с инвалидностью на вступление в брак и на рождение детей. Она показала, в принципе, непонимание современных систем социальной политики", – заявил Павел Розенко.

Гость студии продолжил: "Круг бедности надо разрывать, но все цивилизованные страны говорят о следующем: что надо вырвать всю семью, всю семью и этого ребенка из круга бедности путем создания стимулов для этого человека, для этой семьи вырваться из этого круга. И более того, если этот круг разрывается, и ребенок, в будущем – взрослый человек, выходит из этого круга бедности, он обратно туда никогда не вернется, потому что он знает, что такое нищета, потому что он знает, что такое бедность".

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.

Добавим, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что может уйти в отставку только в случае, если "закроется окно возможностей".