Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции на него, – ОП

Владимир Зеленский Офис президента

Послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран, считают в ОП

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил в комментарии Офис президента.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в Офисе президента.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео шоу "Квартала 95", которое было опубликовано несколько лет назад.

Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Как сообщалось, на обращение Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому также отреагировали в Кремле.