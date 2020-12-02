Завтра в повестке дня ВРУ вопроса относительно КСУ не будет, - Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

И на заседании фракции "Слуга народа" сегодня это не обсуждали, отметил парламентарий

Законопроекты относительно Конституционного суда Украины сегодня во время заседания фракции "Слуга народа" не обсуждали, и завтра в повестке дня ВРУ их не будет.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий рассказал о заседании фракции "Слуга народа", состоявшееся сегодня вечером, и о вопросах, которые рассматривали народные избранники. Как отметил Даниил Гетманцев, законопроекты по Конституционному суду сегодня не обсуждали.

"КСУ не обсуждали сегодня на фракции. Я думаю, что не будет завтра на повестке дня. Насколько я понимаю, комитет продолжается по рассмотрению этих вопросов, поэтому давайте подождем", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером 29 октября Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

Того же 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

В свою очередь, 3 ноября, глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил президенту Владимиру Зеленскому экспертизу комиссии по выходу из конституционного кризиса в Украине.

Также сообщали, что Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского по оценке последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в стране. Решение планируют принять на заседании 11 декабря.