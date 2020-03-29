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Завтра состоится внеочередное заседание ВРУ

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

По словам Зеленского, провал принятия законов может привести к дефолту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты могут принять два важных закона. Об этом говорится в видеообращении главы государства, опубликованном 29 марта. 

По словам Зеленского, в Украины сейчас два пути - или принять два важных закона и получить поддержку в размере не менее 10 миллиардов долларов, или провалить их принятия, что, по оценке президента, приведет к упадку экономики и дефолту.

"Наша страна через короновирус фактически оказалась на распутье и есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно-важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере не менее десяти миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Иначе - второй путь. Это провал этих законов. После – упадок экономики и даже угроза дефолта", - подчеркнул президент. 

Напомним, в пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" заявил, что вопрос реструктуризации внешнего долга Украины обсуждалось с Международным валютным фондом (МВФ). 

 

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