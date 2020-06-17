Завод экс-нардепа Рыбалка конфискуют за торговлю с "ДНР" и "ЛНР", - Лубинец

Дмитрий Лубинець Фото из открытых источников

Сегодня народный депутат Лубинец Дмитрий Валерьевич, в своём выступление с трибуны ВРУ потребовал парламентского контроля вопроса передачи арестованного завода Сергея Рыбалка, из-за опасений вмешательства члена Высшего совета правосудия Гречковского.

Так, политик отметил, что ещё три года назад поднимал вопрос относительно бизнеса Сергея Рыбалка, который вопреки законодательству Украины, логике и совести продолжал торговать, практически на крови и поставлять свою продукцию на оккупированные территории. И это в то время, как его политическая сила, в которую он входил, заявляла о том, что это недопустимо, подчеркивает Лубинец.

Как стало известно нашей редакции, СБУ Сумской области ведётся досудебное расследование уголовного производства №22019200000000006 от 5 февраля 2019 года по подозрению гражданина Шершень И.М. в осуществлении тяжких уголовных правонарушений: финансирование терроризма и против основ национальной безопасности Украины. В рамка данного производства Заречным районным судом был наложен арест на снековый завод Сергея Рыбалка в Синельниково, поскольку именно на его мощностях изготавливалась продукция для дальнейшей продажи в "ЛНР" и "ДНР".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Также Лубинец подчеркнул, что ранее Рыбалка удавалось избежать какой-либо ответственности и блокировать работу правоохранительных систем. Нардеп выказал опасения, что на данный момент, попытки повторятся и снова с участием Гречковского, который до своей каденции в Высшем совете правосудия, был адвокатом Рыбалка.

Напомним, ранее многочисленные источники сообщали о публикации дампов почт помощницы Сергея Рыбалка - Ольги Вдовенко. В данных материалах, наряду с подтверждением многомиллионных трат, незадекларированных доходов, содержатся и доказательства тесного общения Рыбалка с Гречковским, и подкупа ими сотрудников системы правосудия.