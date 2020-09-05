Заставлять родителей покупать школьникам маски – это как продажа билетов в бомбоубежище!, – журналист Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, что украинцы своими налогами уплатили за такую услугу

Штрафовать людей за отсутствие масок или брать средства с родителей на покупку масок школьникам схоже с продажей билетов в бомбоубежище. Маски и другие средства из резервного фонда были разворованы, а за все это своими налогами в свое время заплатил каждый из украинцев. Однако, никакого аудита и учета в государстве нет. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.





Напомним, как заявил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса в школах возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы, поскольку средств на это у правительства в госбюджете нет.