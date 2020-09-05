Заставлять родителей покупать школьникам маски – это как продажа билетов в бомбоубежище!, – журналист Кацман
Эксперт напомнил, что украинцы своими налогами уплатили за такую услугу
Штрафовать людей за отсутствие масок или брать средства с родителей на покупку масок школьникам схоже с продажей билетов в бомбоубежище. Маски и другие средства из резервного фонда были разворованы, а за все это своими налогами в свое время заплатил каждый из украинцев. Однако, никакого аудита и учета в государстве нет. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.
Эксперт возмутился из-за ситуации, когда, в частности, с родителей школьников берут деньги, чтобы купить детям защитные маски, которые предусмотрены мерами по борьбе с пандемией коронавируса.
"Оплатили мы им эту услугу из своих налогов на госрезерв, мы ж заплатили за это деньги, чтобы наполнился госбюджет, отдали туда 64 миллиарда, они в правительстве денежки взяли, и говорят - сейчас мы штрафами еще немножко добавим!.. А теперь вдруг госрезерв пуст, коронавирусный фонд тоже пусть – и никакой ответственности, никакого аудита, надежда только на обязательство перед МВФ об аудите этого растраченного фонда", – убежден журналист.
Эксперт уверен, что "самым главным невыполненным обещанием нынешней власти стало непроведение аудита государства".
"Штрафовать людей за то, что они не покупают и не носят маски, брать с родителей деньги, чтобы покупать детям маски для школы, извините меня за аналогию, может, резко скажу, но это похоже на продажу билетов в бомбоубежище. И при этом вас еще ловят и говорят - ты не купил билет в бомбоубежище, мы тебя оштрафуем сейчас! И это все при том, что купленные за деньги с налогов защитные средства разворованы из госрезерва. И это все при том, что кто-то там продавал маски, потом заново их покупал, наваривал на беде людей деньги, а отвечать некому. Сбрасывает теперь государство с себя эти проплаченные нами обязательства, а аудита и учета у нас нет и не будет!", – подчеркнул Владимир Кацман.
Напомним, как заявил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса в школах возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы, поскольку средств на это у правительства в госбюджете нет.