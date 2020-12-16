Защита прав детей-сирот и увольнение министров: Что сегодня рассматривают депутаты

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Среди прочего на повестке дня стоит вопрос усиления ответственности в сфере защиты экосистем от пожаров

Сегодня, 16 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть проекты законов относительно установления и изменения границ 11 городов Украины, защиты жилищных прав детей-сирот, а также ряд других важных документов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что парламентарии во время заседания рассмотрят вопрос об увольнении Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов, Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина.

Кроме того, запланировано включение в повестку дня и принятие решения по сокращению срока внесения альтернативных законопроектов относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения, а также об отсрочке введения в действие части десятой статьи 10 Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Сегодня в парламенте должны рассмотреть две законодательные инициативы по снятию возрастных ограничений для работы на государственной службе и по кандидатскому резерву. Повторно депутаты проголосуют и о законе "Об электронных коммуникациях", предложения к которому внес президент Украины Владимир Зеленский. Также повторно запланировано внесение изменнений в законодательство относительно Антимонопольного комитета Украины.

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В первом чтении Верховная Рада должна рассмотреть законопроекты относительно:

обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров;

усиления ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений;

Генеральной схемы планирования территории Украины;

внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры";

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В то же время во втором чтении депутаты поставят на голосование проект законов, касающихся:

опубликования решений Верховной Рады Украины;

права следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве;

защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа;

предотвращение чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Кроме того, на повестке дня стоят ратификационные законопроекты и проекты постановлений о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году и о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодняшнем заседании, 16 декабря, депутаты планируют рассмотреть отставку лишь одного из министров, а уже завтра – следующего. По его словам, всего в парламент поступило два заявления об отставке.