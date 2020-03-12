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Заседание ТКГ в Минске: Стало известно, о чем договорились стороны

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак Фото из открытых источников

Теперь стороны должны представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента  РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отмечается, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

В частности, было согласовано представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению и завершить освобождение в кратчайшие сроки.

Также речь шла о том, чтобы представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения включительно по итогам проверки, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территории Украины и ОРДЛО.

Кроме выше указанного, стороны договорились о: вопросе разведения сил и средств, вопросе одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье и вопросе введения Консультативного совета.

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"Подписать Решение Трехсторонней контактной группы по введению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Ермак планирует в Минске обсудить обмен удерживаемыми с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком.

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До этого отмечалось, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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