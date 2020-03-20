Заседание ТКГ в Минске может состояться в формате видеоконференции, - Кулеба

Министр сказал, что запретил все зарубежные командировки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заседание ТКГ в Минске вероятно состоится в режиме видеоконференции.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, все переговоры свернуты физически, а командировки отменяются.

К тому же, Кулеба подчеркнул, что запретил все зарубежные командировки работникам министерства.

Кроме того, запланированное заседание двусторонней межправительственной комиссии с министром иностранных дел Венгрии пройдет в формате телеконференции.

"Я вчера разговаривал со своим коллегой министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. Относительно "Минска" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - отметил он.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники Трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что советник Зеленского Демченко, который "слил" документы, подписанные Ермаком в Минске, тесно связан с Порошенко.