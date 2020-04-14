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Заседание Рады в среду может не состояться: Нет голосов

Верховная Рада

 Фото из открытых источников

Впрочем, в "Слуге народа" еще не имеют точной информации относительно следующего внеочередного заседания

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны были бы принять так называемый антиколомойский закон о банках, может не состояться 15 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра заседание парламента не будет – ни по изменениям в регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело", - написал нардеп.

Вместе с тем в "Слуге народа" пока не знают, будет ли в среду заседание.

"Мы считаем голоса за регламент (изменения в регламент для скорейшего принятия закона о банках – ред.). Пока не хватает", - отметил один из собеседников, который является представителем фракции “Слуга народа”.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может назвать точную дату, когда украинский парламент будет рассматривать во втором чтении "антиколомойский" закон.

 

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