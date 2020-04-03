Зарубежные СМИ: Зеленский негласно поддерживает переговоры Медведчука с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский из открытых источников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заручиться поддержкой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком, для того, чтобы обеспечить вотум недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом написал английский эксперт Джеймс Шерр в своей статье "Конец мечты Зеленского", которую опубликовал эстонский аналитический центр "Международный центр обороны и безопасности".

"Чтобы обеспечить вотум недоверия своему очень уважаемому Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, Зеленскому пришлось положиться на "Оппозиционную платформу – За жизнь", возглавляемую Виктором Медведчуком. Возможно, это объясняет, почему Зеленский не сделал ничего, чтобы помешать Медведчуку, когда тот с делегацией из шести депутатов приехал в Москву, чтобы вместе с Путиным заложить фундамент для нового межпарламентского органа по вопросам конфликта", – подчеркнул автор.

В свою очередь, на сайте Voice Of Europe в материале об украинско-российских отношениях отметили, что Владимир Зеленский негласно поддерживает возможность переговоров Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Депутат Виктор Медведчук из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 10 марта посетил Москву с делегацией, которую лично приветствовал Владимир Путин. Партия Медведчука набрала 13% голосов на последних общенациональных выборах, оказавшись на втором месте после партии Зеленского "Слуга народа". Некоторые наблюдатели считают, что этот визит является прелюдией к давлению на Киев, чтобы тот договорился с Путиным. Сам Зеленский не высказывался о поездке, что само по себе может указывать на то, что он хотя бы негласно поддерживает возможность переговоров с Путиным", – подчеркнули в материале.