Запуганным обществом легче управлять, – Головко о заявлениях относительно угрозы вторжения РФ

Михаил Головко Скриншот видео

Кроме того, отвлекается внимание от действий власти, говорит политик

Когда людей пугают сводками с экранов, они тогда легче выполняют указания и тогда отвлекается внимание от власти.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко.

Гость программы прокомментировал заявления относительно угрозы вторжения РФ на территорию Херсонской и Николаевской областей.

"Дело в том, что запуганным обществом легче управлять. Когда людей пугают сводками с экранов, какими-то цифрами, в том числе с пандемией, в том числе подкручивают, легче они выполняют указания и отворачивается тогда внимание от власти. Если людей запугать, люди тогда становятся послушными. Поэтому сейчас эта сама история рассматривается. Есть несколько сценариев Кремля – они это публично уже, официально демонстрируют это. Восток, юг отсечь от моря, включая по Днепру... Разные варианты рассматривают. Да, враг не спит, но что мы для этого делаем? Власть должна сказать – если у них есть конкретные данные, тогда она это объявляет с целью мобилизации общества. А если этого нет, то для чего эту "жуть" в очередной раз накручивать? Как в свое время главный санитарный врач рассказывал – и мы парки закрыли, чтобы людей напугать. Они сами спровоцировали эту ситуацию. Они зря накрутили, а теперь хотят, чтобы люди боялись", – говорит Михаил Головко.

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Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наєв в начале июня заявил, что правоохранители и военные усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях с учетом возможность осуществления нападения со стороны России.

А 1 июля Сергей Наєв сообщил, что Украина усилила все виды разведки и боевые возможности на крымском направлении.

Добавим, генерал армии США Бен Ходжес предполагал, что осенью Россия может снова напасть на Украину. Он считает, что во время учений "Кавказ-2020" Россия может объявить о гуманитарном кризисе в Крыму, после чего попытается захватить дамбу в Херсоне, чтобы вернуть воду на аннексированный полуостров.