Запрет рекламы на дорогах: Кабмин утвердил стратегию по безопасности дорожного движения до 2024 года

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

В правительстве планируют вдвое уменьшить смертность на дорогах

Кабинет министров Украины утвердил стратегию по безопасности дорожного движения, которой предусматривается отсутствие рекламных носителей на автомобильных дорогах. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам Криклия, правительство планирует уменьшить смертность на дорогах на 50% к 2030 году. "Утвердили стратегию по безопасности дорожного движения до 2024 года. Она предусматривает конкретные меры. Наша цель – к 2025 году уменьшение аварийности и смертности на 30%, к 2030 году на 50%", - сказал министр.

Кроме того, чиновник заявил, что документом предусматривается продолжение реализации развития системы фото - и видеофиксации на дорогах и защита дорог через комплексы взвешивания в движении, а также отсутствие рекламных носителей на автомобильных дорогах.

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Напомним, сегодня, 21 октября, Кабинет Министров Украины собрался на очередное заседание. В плане правительства отмечался пересмотр проектов постановлений по изменению и установлению границ некоторых городов, грифов секретности актов УССР и ряда других документов.