Запрещать что-то в современном мире – это пустая трата времени, – Шевченко относительно табу на российский продукт

Телеканал ZIK

На практике все, кто хочет зайти в "Одноклассники" или в "ВКонтакте", делают это, говорит парламентарий

Предыдущая украинская власть внесла запрет российских соцсетей, фильмов и т. п. для того, чтобы мобилизовать собственный электорат, однако в современном мире что-то запрещать – это пустая трата времени.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко.

Гость ток-шоу считает, что запреты в отношении российских фильмов, социальных сетей и т. д. в современном мире не имеют смысла.

"Я считаю, что в современном мире что-то запрещать - это бесполезная трата времени. Все равно есть VPN, все это прекрасно понимают, и те, кто хотят, заходят и в "Одноклассники", и в "ВКонтакте", и пользуются "Яндексом" и так далее. Что касается просмотра фильмов - советских, исторических, к которым люди привыкли, здесь просто приходит на помощь интернет, Ютуб. Все прекрасно понимают, смотрят", – отметил Евгений Шевченко.

Парламентарий отметил, что предыдущая власть внесла такой запрет для того, чтобы мобилизовать собственный электорат.

Напомним, недавно российскому телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года из-за посещения им оккупированного Крыма.

Также сообщали, что ведущей новостей российского телеканала РБК запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма.