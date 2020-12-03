live
Новости » Политика Читати новину українською

Запрещать что-то в современном мире – это пустая трата времени, – Шевченко относительно табу на российский продукт

Телеканал ZIK

На практике все, кто хочет зайти в "Одноклассники" или в "ВКонтакте", делают это, говорит парламентарий

Предыдущая украинская власть внесла запрет российских соцсетей, фильмов и т. п. для того, чтобы мобилизовать собственный электорат, однако в современном мире что-то запрещать – это пустая трата времени.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко.

Гость ток-шоу считает, что запреты в отношении российских фильмов, социальных сетей и т. д. в современном мире не имеют смысла.

"Я считаю, что в современном мире что-то запрещать - это бесполезная трата времени. Все равно есть VPN, все это прекрасно понимают, и те, кто хотят, заходят и в "Одноклассники", и в "ВКонтакте", и пользуются "Яндексом" и так далее. Что касается просмотра фильмов - советских, исторических, к которым люди привыкли, здесь просто приходит на помощь интернет, Ютуб. Все прекрасно понимают, смотрят", – отметил Евгений Шевченко.

Новости по теме: Российский рэпер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину, планирует выступить в Киеве

Парламентарий отметил, что предыдущая власть внесла такой запрет для того, чтобы мобилизовать собственный электорат.

Напомним, недавно российскому телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года из-за посещения им оккупированного Крыма.

Также сообщали, что ведущей новостей российского телеканала РБК запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Полного локдауна можно избежать: Тодуров рассказал, какие первоочередные карантинные меры нужно принять Мир входит во вторую волну коронавируса: Как борются с распространением коварной болезни в Европе и за ее пределами Крупные финансовые группы захватят даже самые маленькие рынки: Эксперт оценила последствия от введения в Украине "карантина выходного дня" Коронавирус против бизнеса: Какие ограничения введут в Украине с 14 ноября и чего ожидать предпринимателям
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Локдауну быть? Внешнее управление | Ток-шоу
Антон Геращенко | Карантинные запреты и реформирование полиции |
Протесты предпринимателей. Коронавирус в Украине. Укроборонпром расформируют | Детали дня | 03.12.20
Ссора Порошенко с ветераном АТО. Гимн Венгрии на Закарпатье. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Скандал в одесской больнице.
Светлана Крюкова | Ток-шоу