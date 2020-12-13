Запорожские оппозиционеры обратились в полицию с заявлением о нарушениях во время голосования за главу Запорожского облсовета

Фото из открытых источников

Чтобы добиться избрания главы Запорожской ОГА Виталия Боговина (кандидата от партии "Слуга народа") председателем Запорожского облсовета, власть пошла на нарушение процедуры тайного голосования. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Матвиенко.

"Каждому депутату, который должен был голосовать за Боговина, раздали номера, которые они должны были поставить в бюллетене. Нам стало об этом известно, и перед голосованием я подал соответствующее заявление в полицию. Однако они все равно пошли на это, и когда были вскрыты урны для голосования, оказалось, что из 40 бюллетеней, отданных за Боговина, около 35 были с цифрами", – сообщил Павел Матвиенко.

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Более того, на нарушения пошла и счетная комиссия, – отметил депутат.

"Для избрания председателя облсовета необходимо 43 голоса, поэтому счетная комиссия, находящаяся под контролем власти, отказалась устанавливать результаты выборов. А зампредседателя счетной комиссии дважды пытался украсть документацию и убежать из зала", – рассказал оппозиционер.

Запорожские депутаты от ОПЗЖ выступили с заявлением, в котором подчеркивают, что подобные действия со стороны представителей провластной партии и примкнувших к ним депутатов – это предательство по отношению к избирателям.

"Депутаты, которым люди выразили своё доверие, не имеют морального права идти на подлог и нарушение законов. Мы зафиксировали на видео и сфотографировали каждый бюллетень с номером, создали депутатскую комиссию, опечатали документы и передали их на хранение в сейф аппарата Запорожского облсовета. После этого я подал уже второе заявление в полицию о совершении преступления и нарушении тайны голосования. Искренне надеюсь, что следующее голосование пройдет с соблюдением закона, всех демократических процедур и норм регламента", – резюмировал Павел Матвиенко.

Напомним, в работе сессии Запорожского областного совета объявлен перерыв до 15 декабря.