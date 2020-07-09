Записи попали не в те руки: Заместитель главы МВД назвал происхождение "пленок Деркача"
По словам Геращенко, то, что говорил Порошенко останется на его совести
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал происхождения "пленок Деркача" и заявил, что записи попали не в те руки. Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.
Отвечая на вопрос о том, что нардеп Деркач обнародовал записи разговоров вроде Порошенко и Путина, где речь шла о "жму руку", и может ли Главнокомандующий так себя вести, Геращенко отметил, что, вероятно, эти записи делали в администрации, чтобы потом вспомнить, что кому сказал.
"Относительно самого происхождения записей. Говорят, что эти записи делались в Администрации президента Порошенко. Делались они с целью того, чтобы просто потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, кто что кому пообещал. Кстати, в США и вообще по закону фиксируются все переговоры президента и пишется все, что он сказал. Просто вопрос в том, что, видимо, эти записи попали в те руки, которые их передали дальше, передали тем, кто их опубличил", - рассказал заместитель министра.
Кроме этого, Геращенко отметил, что "касается содержания данных записей, то это пусть судят избиратели".
"Я скажу, что в дипломатии часто приходится садиться за стол с не очень приятными людьми. Есть определенные дипломатические протоколы. Однако то, что говорил Петр Алексеевич, пусть это остается на его совести", - добавил он.
Напомним, в четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.