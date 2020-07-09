Записи попали не в те руки: Заместитель главы МВД назвал происхождение "пленок Деркача"

Заместитель главы МВД Антон Геращенко Фото из открытых источников

По словам Геращенко, то, что говорил Порошенко останется на его совести

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал происхождения "пленок Деркача" и заявил, что записи попали не в те руки. Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос о том, что нардеп Деркач обнародовал записи разговоров вроде Порошенко и Путина, где речь шла о "жму руку", и может ли Главнокомандующий так себя вести, Геращенко отметил, что, вероятно, эти записи делали в администрации, чтобы потом вспомнить, что кому сказал.

"Относительно самого происхождения записей. Говорят, что эти записи делались в Администрации президента Порошенко. Делались они с целью того, чтобы просто потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, кто что кому пообещал. Кстати, в США и вообще по закону фиксируются все переговоры президента и пишется все, что он сказал. Просто вопрос в том, что, видимо, эти записи попали в те руки, которые их передали дальше, передали тем, кто их опубличил", - рассказал заместитель министра.

Кроме этого, Геращенко отметил, что "касается содержания данных записей, то это пусть судят избиратели".

"Я скажу, что в дипломатии часто приходится садиться за стол с не очень приятными людьми. Есть определенные дипломатические протоколы. Однако то, что говорил Петр Алексеевич, пусть это остается на его совести", - добавил он.

Напомним, в четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.