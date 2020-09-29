Западные партнеры через фирмы-"прокладки" и антикоррупционные ОО в Украине "отмывают" деньги своих правительств, - Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий заявил, что большинство средств, которые поступают в Украину, разворовывают

Западные партнеры, вступив в сговор с украинскими чиновниками и олигархами, через фирмы-"прокладки" и антикоррупционные общественные организации "отмывают" деньги своих правительств.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

"На самом деле система, так сказать, помощи украинскому народу - это система расхищения средств. И мы столкнулись с тем, что наши западные, так сказать, партнеры, насоздавав таких фирм-"прокладок", всяких антикоррупционных общественных организаций, через них "отмывают" деньги своих правительств. То есть они направляют деньги в Украину, эти деньги в Украине "отмываются", переправляются через подставные компании в офшоры и там похищаются нашими иностранными партнерами с участием наших украинских чиновников и олигархов", – сказал Ренат Кузьмин.

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Парламентарий отметил, что большинство средств, которые поступают в Украину, разворовывают.

"На самом деле большая часть средств, которые поступают сюда, расходуются не по целевому назначению и похищаются. И об этом неоднократно говорил адвокат президента Трампа Джулиани. Он прямо говорил о том, что американские мошенники, вступив в сговор с украинскими олигархами, захватили страну с целью ее разграбления. Джулиани утверждает, что эти мошенники не только грабили средства украинского бюджета, но и также расхищали средства американского бюджета, которые поступали в Украину в качестве такой вот помощи на проведение реформ. Эти деньги заходили на проведене реформ. Здесь через преступные "прокладки" переводились в оффшоры и там похищались. Причем 70% этих денег похищали американские мошенники и только 30% - украинские", – сказал Ренат Кузьмин.

Гость студии акцентировал: "Вся эта так называемая помощь благотворительная украинскому народу от наших западных партнеров - на самом деле ширма, на самом деле это все прикрытие для воровства".

Напомним, Ренат Кузьмин заявлял, что внешний долг Украины составляет 123 миллиарда долларов, однако наше государство хочет взять еще в долг около 20 миллиардов долларов.

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